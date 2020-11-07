Все важное за неделю в одном выпуске в 9 утра
Все важное за неделю в одном выпуске в 9 утра.
-
Взрыв ревности. Или как пронести гранату на крупнейший муниципальный рынок Коврова? Легко.
- Внимание, выезд! В Камешковском районе спустя месяц возобновились поиски Савелия Роговцева.
- Спрос рождает дефицит. Из аптек региона исчезли антибиотики и противовирусные препараты.
- Что посеяли. В Вязниковском районе готовятся собирать первый урожай технической конопли.
- Наследие без наследника. Нового хозяина для усадьбы Воронцовых-Дашковых будут искать по нацпроекту.
- И... свин и пастух. В Покрове въетнамский поросенок наставляет коз на путь истинный.