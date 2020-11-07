Все важное за неделю в одном выпуске в 9 утра

Все важное за неделю в одном выпуске в 9 утра.Взрыв ревности. Или как пронести гранату на крупнейший муниципальный рынок Коврова? Легко.- Внимание, выезд! В Камешковском районе спустя месяц возобновились поиски Савелия Роговцева.- Спрос рождает дефицит. Из аптек региона исчезли антибиотики и противовирусные препараты.- Что посеяли. В Вязниковском районе готовятся собирать первый урожай технической конопли.- Наследие без наследника. Нового хозяина для усадьбы Воронцовых-Дашковых будут искать по нацпроекту.- И... свин и пастух. В Покрове въетнамский поросенок наставляет коз на путь истинный.