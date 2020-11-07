Президентская гонка в Соединенных Штатах близится к завершению. По официальным данным, кандидат от демократов значительно опережает действующего главу Белого дома.

Президентская гонка в Соединенных Штатах близится к завершению. По официальным данным, кандидат от демократов значительно опережает действующего главу Белого дома.Однако сам президент США Дональд Трамп и его сторонники с этим не согласны. Американский лидер неоднократно указывал на возникшие на пустом месте тысячи голосов за его соперника Джо Байдена, которые волшебным образом появлялись под конец подсчёта в тех штатах, где Трамп очевидно лидировал. Глава государства утверждает, что такое произошло в Пенсильвании, Мичигане, Джорджии и Висконсине.В связи с этим глава Белого дома требует остановить подсчет голосов и начать расследование фальсификаций на выборах. Примечательно, что многие американские СМИ попросту не дают президенту высказаться. Радио и телеканалы прерывают трансляцию его обращений, а "Твиттер" помечает его публикации как сомнительные.Всё это вызвало бурю негодования в американском обществе, особенно – среди поклонников Трампа. Во многих штатах начались митинги и демонстрации, во время которых происходили столкновения граждан друг с другом и с полицией. Примечательно, что Дональд Трамп обзавёлся поддержкой даже среди некоторых латиносов, хотя тот выступал за ужесточение миграционного законодательства.Напомним, что согласно последним данным, Джо Байден набрал 74,8 миллиона голосов избирателей, на счету Дональда Трампа – 70,5 миллиона. При этом на стороне Байдена 264 из 270 необходимых для победы голоса выборщиков. Трампа пока поддерживают лишь 214.