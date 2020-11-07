Обнадеживающие известие пришло в область из Москвы. Регион получит деньги на восстановление имения Воронцовых в Петушинском районе.

Обнадеживающиеизвестие пришло в область из Москвы. Регион получит деньги на восстановление имения Воронцовых в Петушинском районе.И возможно,скорожители региона смогутоценить красоту любимойусадьбы святейшего графа. Когда-то это место восхищало всех его гостей, и многие немогли скрыть своей зависти. И ведь было от чего! А что сейчас?Меньшечаса езды, от Владимира до Петушинского района, и перед вами Усадьба Воронцовых-ДАшковых- уникальный дворцово-парковый ансамбль в стиле классицизма 18-го века. Начало строительства архитектурного комплекса было положено Романом Воронцовым.В 1778 году он стал первым владимирским генерал-губернатором. В народе Воронцова прозвали "Роман - большой карман". Существует легенда, что Екатерина IIдаже однажды намекнула ему об этом, прислала на именины большой кошелек, получив который, Роман вскоре заболел и умер.Усадебный комплекс спроектировал личный архитектор семейства - Николай фон Берк.Он же создавал первый план застройки Владимира. Земельный участок территории ансамбля занимает огромную площадь - почти 90 тысяч квадратных метров. Масштаб и состояние объекта - первое, что пугает инвесторов.Алла Алексеева, директор «Государственного центра по сохранению, использованию и реставрации объектов культурного наследия:- Комплекс-ансамбль Воронцовых-Дашковых включает на сегодняшний день 9 объектов. Это два объекта культурного наследия - дворец, в котором мы находимся, и школа-общежитие, находящаяся рядом. И 6 объектов гражданского назначения.Все, что возможно, мы делали силами областного бюджета. Вместе с тем мы занимались активно и областная администрация Петушинского района, и госцентр поисками инвесторов. Но, к сожалению, на сегодняшний день пока результатов мы не имеем.Центральное место усадьбы Воронцовых отведено каменному дворцу. Когда-то эта двухэтажная постройка с купольной башней с общей площадью более 5 тысяч квадратных метров совмещала в себе богато обставленные гостиные, приемные залы, бильярдные, столовые, жилые комнаты и кабинеты графа и его семьи. Здесь бывал даже Суворов. Асын Романа Воронцова,лександр, дружил с Радищевыми здесь вместе с ним готовил проект первой российской Конституции- По легенде в одной из комнат усадьбы был музыкальный паркет. При ходьбе он издавал звуки. Правда это или нет, никто не знает. Но у легенды есть и продолжение. После реставрации паркет перестал работать. А теперь никто не знает, где он находится.Рядом с дворцом - восстановленная каменная усадебная церковь имени святого апостола Андрея Первозванного. Кстати, в начале 20-го века она успела побывать и клубом, и гаражом. Есть и другие архитектурные элементы, которые, к сожалению, давно пришли в упадок. Единственная надежда - федеральный проект по "Возрождению исторических усадьб", в который посчастливилось попасть архитектурному комплексу Воронцовых.Алиса Бирюкова, директор департамента культуры Владимирской области:- Процесс её возрождения - это очень нелегкая тема, требующая больших затрат и поэтому, когда появился федеральный проект, естественно, сразу же появилась мысль попытаться включить в него эту усадьбу.Этот проект предполагает прежде всего не какие-то финансово-юридические отношения с инвесторами. Инвесторов ещё нужно найти. Этот проект подразумевает подготовку этой усадьбы для полноценного взаимодействия с инвесторами.С 2013 года архитектурный ансамбль передан в "Государственный центр по сохранению, использованию и реставрации объектов культурного наследия". Перед этим в комплексе размещался детский санаторий .Масштабы усадьбы поражают. Когда-то здесь играл свои пьесы знаменитый театр Воронцовых. На этой сцене, возможно, выступали Радищев и Пушкин. Последнее веселье, которое видел этот актовый зал было совсем недавно в 2013 году - Новый Год детского санатория. это было совсем недавно - в 2013 году. И возможно когда-нибудь благодаря нацпроекту здесь ещё будет празднично.Нацпроект для усадьбы Воронцовых - это шанс найти себе новое применение, а главное - сохраниться. Благодаря совместным усилиям для объекта разработают инвест-паспорт. Инвесторов же не должны оставить равнодушными в первую очередь уникальная история места, а также близкое расположение - 9 километров от федеральной трассы, - и удобная логистика архитектурного комплекса. Но есть и ещё одно "но", пугающее инвесторов. До сих пор не определен отвод земельного участка. Более 8 гектаров земли не закреплены за ансамблем. Что ждет усадьбу в будущем, остается только гадать.Алиса Бирюкова, директор департамента культуры Владимирской области:- Мы прекрасно понимаем, что и в Европе есть обширная практика создания туристических объектов, в том числе отелей или гостиниц в подобных исторических усадьбах, но на наш взгляд на сегодняшнем этапе, чтобы не потерять эту усадьбуочень важно начать ею заниматься и найти ей то применение, которое прежде всего позволит сохранить архитектурный облик этой усадьбы.Конечную сумму, которая потребуется на реконструкцию, посчитать невозможно. Для начала важно понять будущее функциональное назначение здания. Пусть то гостиница или музей...- сейчас главное спасти усадьбу Воронцовых-Дашковых от разрушения.Любовь Истратова, Андрей Синягин. Вести-Владимир.