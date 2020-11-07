9 ноября в селе Коровино Меленковского района состоится торжественное открытие Даниловского культурно-досугового центра.

9 ноября в селе Коровино Меленковского района состоится торжественное открытие Даниловского культурно-досугового центра.Он был капитально отремонтирован в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» за4,5 млн рублей, в том числе 3,6 млн – из федерального бюджета.На эти средства проведён капитальный ремонт крыши, фасада, фундамента, помещений, систем водоснабжения, канализации и отопления, выполнены сантехнические и электромонтажные работы, заменены оконные блоки.Еще 1,7 млн рублей были направлены на приобретение музыкального и светового оборудования, кинопроектора, одежды для сцены, новой мебели, театральных кресел, витрин, оргтехники, сценических костюмов для творческих коллективов.Коровино издавна славится своими гончарами и гончарными изделиями. Здесь живут около 300 человек. Местные глиняные игрушки, посуда и черепица известны не только в области, но и за её пределами. В селе работают гончары Владимир Караваев и семья Малаховых.