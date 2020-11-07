На эти цели выделено 15 млн рублей.

Во Владимирской области 15 млн рублей выделили ковровской больнице на ПЦР-лабораторию. Оборудование купят в ближайшие недели.«Оборудование также получит Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи», - сообщила директор департамента здравоохранения Елена Утемова.Добавим, что для укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения региона Владимирской области выделено 50 миллионов рублей.«Федеральные деньги пойдут на обеспечение кислородом пациентов, находящихся в стационарах, а также на закупку оборудования для палат интенсивной терапии», - рассказала СМИ директор департамента здравоохранения региона Елена Утемова.