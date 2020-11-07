Водитель автомобиля «Газель» при осуществлении поворота налево совершил наезд на гражданку, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу...

СЧ СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погибла женщина.Установлено, что водитель автомобиля «Газель», двигаясь по Мячковскому бульвару в г. Москве, при осуществлении поворота налево совершил наезд на гражданку, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».В отношении водителя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53