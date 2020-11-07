Когда мы смеемся, то становимся не только веселыми ,счастливыми, но и здоровыми. Так давайте примем сегодня лучшее лекарство. И улыбаясь встретим Международный день КВН.

Когда мы смеемся, то становимся не только веселыми ,счастливыми, но и здоровыми. Так давайте примем сегодня лучшее лекарство. И улыбаясь встретим Международный день КВН.Самое страшное- первое выступление, говорит Иван Чунаев. с того момента прошло уже8 лет .За это времяИванобъездил с юмористическими выступлениями многие города России. Его командеудалось пройти и в телевизионную музыкальную разминку в Сочи. Но самая запоминающаяся игра былаво Владимире на Лиге КВН "Владимирская Русь".- Команда КВН "Иванушка". Здравствуйте.И выступление было в новом для КВН формате. Юморист был единственным участником команды.Иван Чунаев, руководитель городского клуба КВН МБУ"Молодежный центр" г. Владимир:- Один я на сцене стоял. При этом за мной была команда людей, которые мне помогали, с которыми мы работали. Это прикольно показывать что-то одному. Это не стендап, это КВН. Что-то новое. Людям понравилось, раз мы выиграли.Самый лучший юмор всегда тот, который связан с жизнью. По словам Ивана, идеи для шуток приходят к нему из книг, фильмов и СМИ.Для Ивана важно не попасть на телешоу и стать известным, а передать свои знания начинающим юмористам. И свою цель он осуществил. Сейчас он наставник . Один из его учеников - Николай Волков, студент первого курса ВлГУ. Пришел в КВН всего пару месяцев назад. И пока придумывать шутки ему непросто. Кстати, происходит это очень нестандартным способом.Николай Волков, участник команды "Нулевой канал":- У нас работа происходит в процессе общения друг с другом. Как обычно где-нибудь встретимся, просто общаемся. И во время общения могут проскочить какие-то смешные шутки. После этого мы начинаем накидывать идеи. Показываем это Ване, он говорит, какая шутка сработает на публику, а какая нет.Свой путь юмориста Николай начал в команде "Нулевой канал". Ребята выбирают телевизионные проекты и пишут под них шутки. Все юмористические миниатюры связаны с последними новостями.-Срочные новости. Пожар во Владимирском банке. Переносимся на место.-Да что ты стоишь? Гаси скорей.-Да я гашу.-Что?-Кредит!Те, кто хотя бы разиграл в КВН, остается верным ему навсегда, утверждают опытные квн-щики. И не только потому , что КВН помогаетоткрыть в себе новые таланты. Но и потому , что учитдаже ксложным жизненным ситуациям относиться шутя.Юлия Шувалова, Александр Чунаев "Вести Владимир"