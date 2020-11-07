Бывший глава Эвенкии Евгений Васильев стал полномочным представителем губернатора края в Эвенкийском муниципальном районе.

Бывший глава Эвенкии Евгений Васильев стал полномочным представителем губернатора края в Эвенкийском муниципальном районе.Соответствующее распоряжение подписал глава Красноярского края Александр Усс. "Евгений Яковлевич – один из опытнейших красноярских управленцев, прекрасно знающий нужды Красноярского Севера. С 2000 по 2001 годы он был главным федеральным инспектором Эвенкии и Таймыра. В 2004 – 2005 годы Евгений Васильев работал советником губернатора Эвенкийского автономного округа, а в 2015 году возглавил Эвенкийский муниципальный район", - сообщил он.Примечательно, что родился Евгений Васильев далеко от Крайнего Севера, где и теперь живет и работает. Он появился на светв деревне Алексеевка Собинского района.На первой рабочей встрече Усс и новый полпред по Эвенкии обсудили ряд первоочередных задач социально-экономического развития северной территории.