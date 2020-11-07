Настоящая золотая пора для фотографов. Давайте продолжим вдохновляться этим субботним утром и пойдем фотографировать.
Настоящая золотая пора для фотографов. Давайте продолжим вдохновляться этим субботним утром и пойдем фотографировать.
Главное, поймать момент. Ради единственного кадра Владимир Никонов готов вставать с первыми лучами солнца. Красоту он видит во всем. Но искусство фотографирования состоит в том, чтобы эту красоту увидели и другие.
Владимир Никонов, фотограф:
- Самая моя ранняя съемка была часа в 3 утра. Она была в Вязниках. Я запланировал поснимать венец- высокий берег Клязьмы. Там даже видно Нижегородскую область. Очень красивый вид. И очень хотелось снять его именно рано утром. Поймать вот эти туманы, восходящее солнце. Пришлось для этого встать в 3 часа утра и приехать до рассвета, чтобы занять выгодную позицию и найти интересные ракурсы.
На первый взгляд,
природу фотографировать просто. Но только на первый, говорит Владимир. Природа
может быть и капризной, и непостоянной.
В этом году осень благосклонна к фотографам.
По словам Владимира, главное в пейзажных фотографиях поймать золотой час. Это время, когда природа дарит
самые яркие краски.
Владимир Никонов, фотограф:
- Осень- время интересное. Это переходный период между летом и зимой. И эти осенние краски они привлекают внимание всех пейзажных фотографов. Появляется больше красного, желтого и оранжевого. Яркие акценты, которые можно запечатлевать на фотоаппарат. Для меня съемка пейзажей- медитация. Когда ты закрываешь глаза и пытаешься отрешиться от мыслей и суеты. Когда иду фотографировать, я оставляю все позади: город, суету, работу. Для меня это достижение прозрачности сознания.
Своими
работами
Владимир
щедро делится в соцсетях.
В его архиве - уже более 10-ти тысяч снимков.
С каждым днем растет и число подписчиков.
Это значит, удается главное - обратить внимание
других людей на окружающий их мир, его красоту и хрупкость.
Готов он делится и секретами мастерства .
Скоро Владимир с друзьями
откроет
фотошколу,
где научит
не просто фотографировать , а создавать в кадре
уникальную историю.
Юлия Болдина, Илья Хлудов. Вести Владимир.