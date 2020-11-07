Настоящая золотая пора для фотографов. Давайте продолжим вдохновляться этим субботним утром и пойдем фотографировать.

Настоящая золотая пора для фотографов. Давайте продолжим вдохновляться этим субботним утром и пойдем фотографировать.Главное, поймать момент. Ради единственного кадра Владимир Никонов готов вставать с первыми лучами солнца. Красоту он видит во всем. Но искусство фотографирования состоит в том, чтобы эту красоту увидели и другие.Владимир Никонов, фотограф:- Самая моя ранняя съемка была часа в 3 утра. Она была в Вязниках. Я запланировал поснимать венец- высокий берег Клязьмы. Там даже видно Нижегородскую область. Очень красивый вид. И очень хотелось снять его именно рано утром. Поймать вот эти туманы, восходящее солнце. Пришлось для этого встать в 3 часа утра и приехать до рассвета, чтобы занять выгодную позицию и найти интересные ракурсы.На первый взгляд,природу фотографировать просто. Но только на первый, говорит Владимир. Природаможет быть и капризной, и непостоянной.В этом году осень благосклонна к фотографам.По словам Владимира, главное в пейзажных фотографиях поймать золотой час. Это время, когда природа даритсамые яркие краски.Владимир Никонов, фотограф:- Осень- время интересное. Это переходный период между летом и зимой. И эти осенние краски они привлекают внимание всех пейзажных фотографов. Появляется больше красного, желтого и оранжевого. Яркие акценты, которые можно запечатлевать на фотоаппарат. Для меня съемка пейзажей- медитация. Когда ты закрываешь глаза и пытаешься отрешиться от мыслей и суеты. Когда иду фотографировать, я оставляю все позади: город, суету, работу. Для меня это достижение прозрачности сознания.СвоимиработамиВладимирщедро делится в соцсетях.В его архиве - уже более 10-ти тысяч снимков.С каждым днем растет и число подписчиков.Это значит, удается главное - обратить вниманиедругих людей на окружающий их мир, его красоту и хрупкость.Готов он делится и секретами мастерства .Скоро Владимир с друзьямиоткроетфотошколу,где научитне просто фотографировать , а создавать в кадреуникальную историю.Юлия Болдина, Илья Хлудов. Вести Владимир.