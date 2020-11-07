В ближайшие три года в регионе будут построены 38 современных объектов здравоохранения.

Первичное звено системы здравоохранения Владимирской области ждёт масштабная модернизация. Проект рассчитан на пять лет – с 2021 по 2025 годы. До конца 2023 года региону на эти цели будет направлено из федерального бюджета 3,4 млрд рублей. Финансирование продолжится и в последующие годы.Основная цель программы – улучшение доступности и качества первичной медицинской помощи для жителей сельских территорий, посёлков и городов с численностью населения до 50 тысяч человек.В ближайшие три года в регионе в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения будут построены 38 современных объектов здравоохранения – фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории и поликлиники. В частности, новые поликлиники появятся в Суздале, Собинке, Кольчугино и Струнино.Кроме того, до конца 2023 года 41 объект здравоохранения ожидает капитальный ремонт, 2 учреждения – реконструкция. По программе модернизации за трёхлетний период будет закуплено более 906 единиц медицинского оборудования. Это цифровые рентген-аппараты, маммографы, аппараты для ультразвукового исследования, дефибрилляторы и другая современная техника. Также предусмотрено приобретение 116 единиц транспорта.Как отметила директор Департамента здравоохранения Елена Утемова, в срок до 15 декабря в регионе пройдёт серия общественных слушаний, в ходе которых будут представлены планы модернизации первичного звена. При этом будут учтены пожелания местных жителей.«Только после соблюдения всех необходимых процедур будет подписано соглашение между Минздравом России и администрацией Владимирской области, которое положит начало модернизации первичного звена здравоохранения», – подчеркнула Елена Утемова.(Фото:пресс-служба администрации Владимирской области)