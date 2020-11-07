Несмотря на почтенный возраст, ветеран продолжает вести активную творческую и патриотическую деятельность.

Сотрудники ОМВД России по Петушинскому району Владимирской области навестили полковника милиции в запасе, ветерана Великой Отечественной войны, Анатолия Васильевича Гаврилова. Накануне ветерану исполнилось 96 лет, почти 30 из которых он посвятил службе в органах внутренних дел.Начальник ОМВД России по Петушинскому району капитан полиции Дмитрий Кашицын и сотрудники отделения по работе с личным составом вручили ветерану поздравительный адрес, памятные подарки и цветы. Полицейские обратились к имениннику со словами признательности, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, жизненной энергии на долгие годы.Анатолий Васильевич Гаврилов родился в деревне Палково Вязниковского района. В сентябре 1942 года в возрасте 18 лет был призван в ряды Красной армии. Прошел боевой путь в составе 91-й гвардейской дивизии 39-й армии Калининского фронта, 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов в должности командира минометного взвода. Освобождал от немецко-фашистских захватчиков Великие Луки, Смоленскую область, Белоруссию, Литву, штурмовал Кёнигсберг.Ветеран Великой Отечественной войны награждён шестью боевыми орденами, в том числе орденом Боевого Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени и орденом Отечественной войны 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды и множеством медалей. Анатолий Васильевич занесён в книгу Почёта УВД Владимирской области, является «Почётным ветераном органов внутренних дел и внутренних войск Владимирской области» и «Почётным гражданином города Петушки».Службу в милиции Анатолий Васильевич начинал в далеком 1948 году. Получил образование в Высшей школе МВД СССР, которую закончил в 1969 году. В ноябре 1972-го был назначен начальником следственного отделения Петушинского РОВД. Работал в Александрове, Киржаче, Коврове, а потом - в Петушках, где и остался жить. В июне 1976 года вышел на заслуженный отдых, но активную деятельность не оставил.Сегодня Анатолий Васильевич, как всегда, бодр и энергичен. В свои 96 он продолжает писать прозу, сочинять стихи о войне, об однополчанах, друзьях и близких, пишет картины, проводит масштабную патриотическую работу со школьниками и студентами.