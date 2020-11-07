Всего больных в нашем регионе теперь 10 344. 110 заражённых за сутки. В лидерах антирейтинга по заболевшим за последние сутки Владимир (20 новых пациента). На втором месте Муром (по 13 новых

Всего больных в нашем регионе теперь 10 344. 110 заражённых за сутки. В лидерах антирейтинга по заболевшим за последние сутки Владимир (20 новых пациента). На втором месте Муром (по 13 новых КОВИД-носителей), третье место антирейтинга у Гусь-Хрустального и Александрова (9 новых заболевших). Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 1 882 случая Гусь-Хрустальный