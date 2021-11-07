Ещё в начале октября в полицию обратились сотрудники одного из салонов красоты - оттуда были...

Ещё в начале октября в полицию обратились сотрудники одного из салонов красоты - оттуда были похищены машинки для стрижки, меховой жилет и жакет. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, сотрудники полиции реализовали комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили личность злоумышленника. Им оказался 18-летний местный житель. Свою вину он отрицать не стал и рассказал, что на момент кражи был нетрезв. Он хотел укрыться от дождя и, повредив окно, забрался в помещение. Затем взял чужие вещи, чтобы потом их продать. Полицейским удалось изъять машинки для стрижки, а остальные вещи, как заявил сам фигурант, он потерял.При проверке сотрудники полиции установили, что несколькими неделями ранее задержанный вместе со своим приятелем проник в пункт выдачи заказов интернет-магазина. Похитив деньги, две посылки и системный блок, злоумышленники скрылись. Личность второго участника также была установлена.