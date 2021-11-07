36-летняя жительница Мурома заявила о пропаже велосипеда из подъезда. Сумма причиненного ущерба...

36-летняя жительница Мурома заявила о пропаже велосипеда из подъезда. Сумма причиненного ущерба составила 10 000 рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В результате, полицейские обнаружили похитителя - им оказался 24-летний житель этого же дома, откуда был украден велосипед. По словам юноши, двухколёсный транспорт он не планировал сбывать, а хотел пользоваться им самостоятельно.Похищенное имущество изъято.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.