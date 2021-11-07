Юрист рассказал, что россиянам не стоит хранить в квартирах. За это может грозить штраф.

Юрист рассказал, что россиянам не стоит хранить в квартирах. За это может грозить штраф.Член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова прокомментировала закон, который вступил в силу 1 января 2021 года. Согласно документам, теперь жители России не имеют права хранить в своих квартирах горючие газы в баллонах, а также любые горючие или взрывоопасные материалы. Также запрещено использовать керосин, бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.Как отметила Рамзенкова, внутри квартир нельзя хранить ничего, что может сказаться на пожарной безопасности дома. Если пожарная инспекция во время проверки обнаружит что-либо из "запрещенки", нарушителю грозит штраф – три тысячи рублей.Ограничения распространяются и на частный сектор. Однако есть нюансы. В своем доме россияне все-таки могут держать огнеопасные материалы, но для этого необходимо специально оборудованное помещение или пристройка с пометкой "Огнеопасно".Напомним, ранее "Дни.ру" писали о том, за унаследованное имущество. Согласно закону, именно наследник должен выплатить долги за ипотеку или коммуналку. Правда, часть суммы могут "скостить", например, если недвижимость была приобретена в ипотеку и есть страховка. В таком случае именно страховая должна выплачивать кредит.