7 ноября православные чтут память святых мучеников Маркиана и Мартирия.

7 ноября православные чтут память святых мучеников Маркианаи Мартирия.Этот церковный праздник в Византии называли праздникомсвятых нотариев. Маркиан и Мартирий несли послушание в качестве секретарей патриарха Павла Ис­по­вед­ника.ИсторияСвятые мученики служили в Константинопольском соборе, Мар­ки­анбыл чтецом, а Марти­рий – ипо­ди­а­ко­ном. Когда еретики казнили патриарха Павла,Маркиана и Мартирия пытались переманитьна свою сторону, предлагая золото и запугивая пытками. Ни один из способов несработал, нотарии свято чтили православную веру. Тогда они были приговорены ксмерти в мучениях. Церковный праздник памяти Маркиана и Мартирия особенно важендля работников церковного нотариата, во многих епархиях в этот день проходитмолебен для них.Что нельзя делать 7 ноябряЗадаваясь вопросом "какой сегодняпраздник", стоит помнить про запреты и поверья, принятые в этот день.В церковный праздник Маркиана и Мартирия на Руси было принято вспоминатьумерших родственников. Хозяйки накрывали столы и готовили любимую еду покойных.Но важно не оставлять в доме еду после такого застолья, лучше отдать еенуждающимся. Женщинам не стоит плакать в подушку, чтобы она не хранила потом всебе беды. Также в этот церковный праздник не стоит есть хлеб и переезжать. Нельзяне подавать милостыню нищим.Приметы и традиции7 ноября 2021 года православные отмечают день мучениковМаркиана и Мартирия. В этот православный праздник стоит обратить внимание наприметы, которые люди замечали издревле.Если на деревьях сохранились листья – зима будет долгойДождь или снег предвещает скорую весну