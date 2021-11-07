7 ноября православные чтут память святых мучеников Маркиана
и Мартирия.
7 ноября православные чтут память святых мучеников Маркиана
и Мартирия.
Этот церковный праздник в Византии называли праздником
святых нотариев. Маркиан и Мартирий несли послушание в качестве секретарей патриарха Павла Исповедника.
История
Святые мученики служили в Константинопольском соборе, Маркиан
был чтецом, а Мартирий – иподиаконом. Когда еретики казнили патриарха Павла,
Маркиана и Мартирия пытались переманить
на свою сторону, предлагая золото и запугивая пытками. Ни один из способов не
сработал, нотарии свято чтили православную веру. Тогда они были приговорены к
смерти в мучениях. Церковный праздник памяти Маркиана и Мартирия особенно важен
для работников церковного нотариата, во многих епархиях в этот день проходит
молебен для них.
Что нельзя делать 7 ноября
Задаваясь вопросом "какой сегодня
праздник", стоит помнить про запреты и поверья, принятые в этот день.
В церковный праздник Маркиана и Мартирия на Руси было принято вспоминать
умерших родственников. Хозяйки накрывали столы и готовили любимую еду покойных.
Но важно не оставлять в доме еду после такого застолья, лучше отдать ее
нуждающимся. Женщинам не стоит плакать в подушку, чтобы она не хранила потом в
себе беды. Также в этот церковный праздник не стоит есть хлеб и переезжать. Нельзя
не подавать милостыню нищим.
Приметы и традиции
7 ноября 2021 года православные отмечают день мучеников
Маркиана и Мартирия. В этот православный праздник стоит обратить внимание на
приметы, которые люди замечали издревле.
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