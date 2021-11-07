Личный врач Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе рассказал, что состояние политика оставляет желать лучшего.

Личный врач Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе рассказал, что состояние политика оставляет желать лучшего.В прошлом месяце глава исполкома национального совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан на родине при попытке попасть в страну нелегально. Против политика возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым заочно был вынесен приговор, поэтому сейчас беглец находится в тюрьме.Накануне стало известно о том, что состояние Саакашвили, объявшего голодовку сразу после задержания, ухудшилось. В эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" личный врач политика Николоз Кипшидзе рассказал, что по этому поводу был собран консилиум. Экс-президент Грузии нуждается в помощи невропатолога, офтальмолога, отоларинголога, специалиста по критической медицине и других экспертов.По словам врача, Саакашвили навещают 11 консультантов, однако они приходят без спецустройств, с помощью которых можно поставить правильный диагноз и начать лечение."У него проблема с глазом, <...> проблемы с ухом", – сообщил Кипшидзе.Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба , что в ведомстве ищут способ возвращения Саакашвили в Киев. "Своих в беде не бросаем", – сказал дипломат.