Злоумышленник, проникнув в салон машины, похитил оттуда наручные часы известного бренда стоимостью 760 тысяч рублей и денежные средства...

Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР ОМВД России по Таганскому району задержали мужчину, подозреваемого в хищении дорогостоящих наручных часов и денежных средств из припаркованного автомобиля.Предварительно установлено, что в апреле текущего года 24-летняя жительница столицы припарковала свою иномарку на Марксистской улице. Выйдя из транспортного средства, она не закрыла его на центральный замок и не поставила на сигнализацию. Этим воспользовался злоумышленник, который, проникнув в салон машины, похитил оттуда наручные часы известного бренда стоимостью 760 тысяч рублей и денежные средства. Общий материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Краснопрудной улице задержали подозреваемого. Им оказался 51-летний москвич. Похищенным имуществом и денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60