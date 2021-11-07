По информации депздрава на 6 ноября в Александровском районе первый этап прошли более 31 тысячи человек, вторую инъекцию сделали свыше 25 тысяч.

В Александрое по поручению Александра Авдеева открыт первый круглосуточный пункт вакцинации. Он размещён в терапевтическом корпусе районной больницы на улице Восстания 1905 года, в доме №9.«Желающих привиться ночью пока не нашлось. Самый поздний визит зафиксирован в 22:50. Мужчина сопровождал родственника на госпитализацию и решил пройти иммунизацию», - рассказал главный врач Александровской районной больницы Валерий Янин.По мнению Белого дома, возможность привиться в любое время суток может быть удобным для работающего населения форматом. Прийти можно без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, полис медицинского страхования и СНИЛС.Добавим, что ещё одно место, где можно получить препарат появился в Струнине, в торговом центре на улице Лермонтова. Он работает без выходных с 09:00 до 18:00. Первым его пациентом стал глава местной мэрии Александр Жугинский, который ревакцинировался «Спутником Лайт».По информации депздрава на 6 ноября в Александровском районе первый этап прошли более 31 тысячи человек, вторую инъекцию сделали свыше 25 тысяч. Во Владимирской области защитой от коронавируса обеспечены 422919 и 375522 жителей соответственно.