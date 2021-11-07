Политолог Андрей Суздальцев объяснил, почему Владимир Путин не стал встречаться с Александром Лукашенко очно.

Политолог Андрей Суздальцев объяснил, почему Владимир Путин не стал встречаться с Александром Лукашенко очно.Президент России Владимир Путин недавно разговаривал онлайн с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. От очной встречи на заседании высшего госсовета Союзного государства Путин отказался, и не случайно, уверен политолог Андрей Суздальцев.По мнению эксперта, российский лидер фактически поставил оппоненту ультиматум: Хочешь денег – приезжай в Крым. Именно оттуда в онлайн-формате вышел на связь с коллегой Путин.Суздальцев заявил, что из-за онлайн-формата Александр Лукашенко якобы не смог попросить у российского президента финансовой помощи, что делал постоянно при очных переговорах.По мнению эксперта, белорусский лидер в итоге обиделся и едва не пустил слезу. Он свалил причину отсутствия в Крыму на то, что его якобы не пропустила Незалежная. Эксперт посчитал такую причину явно надуманной, ведь можно было бы прилететь и минуя Украину.Напомним, на заседании Высшего госсовета Путин и Лукашенко утвердили все 28 союзных программ.