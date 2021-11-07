Полицейские ОМВД России по району Коньково задержали 26-летнего злоумышленника с наркотическими средствами – N-метилэфедроном и мефедроном, массой более 270 граммов...

Полицейские патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Коньково задержали 26-летнего злоумышленника с наркотическими средствами – N-метилэфедроном и мефедроном, массой более 270 граммов.В ходе патрулирования закрепленной территории сотрудниками полиции был остановлен подозрительный гражданин возле леса на Севастопольском проспекте, который направлялся к своему автомобилю. Во время беседы 37-летний мужчина начал заговариваться и путаться в своих ответах.Сотрудниками полиции принято решение о проведении личного досмотра и осмотра транспортного средства, в результате которого изъяты 30 свертков с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон и N-метилэфедрон, общей массой более 270 граммов. Наркотики предназначались для дальнейшего сбыта.Следствием ОМВД России по району Коньково возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56