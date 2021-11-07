Правительство приняло решение продлить стимулирующее мероприятие ещё на 2 месяца - ноябрь и...

Правительство приняло решение продлить "стимулирующее мероприятие" ещё на 2 месяца - ноябрь и декабрь. Таким образом, получить 100 тысяч за пройденную вакцинацию удастся ещё двоим счастливчикам.Победителей определят с помощью программы — генератора случайных чисел. Увидеть перечень номеров победивших сертификатов можно на официальном сайте проекта бонусзаздоровье.рф. Там же действует сервис для проверки собственного документа. Для получения денежного приза победитель должен в течение трёх месяцев со дня проведения розыгрыша указать в личном кабинете на «Госуслугах» реквизиты своей карты «Мир» – деньги поступят туда в течение полугода.Напомним, ранее в розыгрыше победила работница Киржачской районной больницы, Валентина Ефремова.