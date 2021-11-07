В Киеве неустанно высказываются о возможной войне между Украиной и Россией.

В Киеве неустанно высказываются о возможной войне между Украиной и Россией.В недавнем выпуске передачи "Свобода слова Савика Шустера" принял участие Петр Порошенко. В эфире политик заявил, что российские войска способны добраться до Украины за сутки. Мол, в современном мире для того, чтобы развязать войну, необязательно наращивать войска у границ.Порошенко отметил, что за последние семь лет президент России Владимир Путин якобы построил несколько железных дорог, по которым можно быстро отправить российские войска. Также бывший президент Украины рассказал о новых аэродромах, которые, видимо, тоже были построены русскими для этих целей.Напомним, на прошлой неделе издание The Washington Post сообщило о наращивании российских войск возле украинской границы. Позже "необычной активностью" Вооруженных сил РФ обеспокоились в Госдепартаменте США и Пентагоне. В посольстве России призвали американцев "посмотреть в зеркало", ведь это их войска "безответственно перемещаются по миру" и устраивают хаос.Ранеедепутат Верховной рады Евгений Балицкий , что война между Россией и Украиной невозможна, поскольку армия последней не готова к этому. Парламентарий отметил, что Киеву не хватает технической разведки и современного вооружения.