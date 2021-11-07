Сегодня во Владимирской области ожидается переменная облачность. Утром возможен сильный дождь,...

Сегодня во Владимирской области ожидается переменная облачность. Утром возможен сильный дождь, который прекратится лишь после полудня. Температура воздуха днём +4..+6°, ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы.