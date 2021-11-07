Этот ноябрь тоже войдет в историю. Как свидетель необычного явления - тумана-рекордсмена. Наша...

Этот ноябрь тоже войдет в историю. Как свидетель необычного явления - тумана-рекордсмена. Наша область буквально утонула в "белой сказочной пелене". Видимость местами доходила всего до 20 метров. Водителям на дорогах приходилось нелегко, но зато родились завораживающие, просто кинематографические кадры, а вместе с ними лиричные и полные красок чувственные строчки, которыми мы хотим с вами поделиться для субботнего настроения.Смотрим сюжет!