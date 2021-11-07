Шесть жителей региона скончались от COVID в минувшие 24 часа.

Шесть жителей Костромской области умерли от коронавируса за минувшие сутки.Эти данные приводит портал Стопкоронавирус. рф. Всего с начала пандемии (март 2020 года) регион потерял из-за этой инфекции 893 человека.Тем временем 207 новых случаев коронавируса подтвердили костромские медики за последние 24 часа. В общей сложности, со старта пандемии в Костромской области коронавирусом заразился 40 081 человек. Выздоровели же 32 804 пациента, в том числе 98 человек - в последние сутки.