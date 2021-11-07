Пожарные не дали огню распространиться на соседние жилые помещения и потушили его на площади четыре квадратных метра. Из многоквартирного дома по автолестнице спасено четыре человека.

В 16-31 6 ноября на станции Вековка в Гусь-Хрустальном районе в пятиэтажном доме загорелась комната. В результате происшествия погиб мужчина 1940 года рождения.Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение в комнате на втором этаже. Для спасения людей и тушения пламени было сформировано два звена газодымозащитной службы.Пожарные не дали огню распространиться на соседние жилые помещения и потушили его на площади четыре квадратных метра. Из многоквартирного дома по автолестнице спасено четыре человека.На место возгорания выезжали 6 единиц техники, а также 17 спасателей.Причины трагедии устанавливаются.