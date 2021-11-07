Судогодский район по-праву может гордиться старейшим школьным музеем области. Находится он в...

Судогодский район по-праву может гордиться старейшим школьным музеем области. Находится он в посёлке Воровского. Музей трогателен своими экспонатами, которые с любовью сохранили простые люди. Это свидетельства их жизни. И сам факт существования музея - а у него есть свой официальный документ- это уже большое достижение. Репортаж Екатерины Тамановой.Тетради и книги из советского прошлого, старинные монеты, предметы крестьянского быта - музей Воровской средней школы может похвастаться редкими экспонатами. Некоторые из них школе подарили более 80 лет назад, в сороковом году, когда музейную комнату только открыли.Наталья Хорошева, руководитель музея Воровской средней школы:- Но события войны помешали дальнейшему развитию. И в 62-м году, эту музейную комнату стали расширять, а в 65-м году это стал уже настоящий паспортизованный школьный музей.Сейчас это самый старый школьный музей в области. Экспонаты связаны с историей самого поселка. Несколько витрин уставлены посудой с местного стекольного завода. Тут и кальяны 19 века и старинная сахарница, советская посуда и современные образцы. В школьном музее хранятся и бухгалтерские книги с местного производства.Несколько лет музей занимается проектом "Выпускники сорок первого года". Школьники вместе с преподавателями отследили боевой путь 10-ти выпускников, нашли места их захоронения. На братских могилах в Белоруссии, Венгрии и Словакии появились утерянные имена земляков. Большой популярностью у школьников пользуется экспозиция " русская изба", экскурсия интерактивная можно потрогать все экспонаты и даже примерить.- Я предлагаю наше журналисту померить лапти, вот выбирайте , какой вам подойдет размер.- Ну не скажу , что самая удобная обувь.Здесь рассказывают и об учебе крестьянских детей, в музее можно постоять на горохе и узнать что такое розги.- Розгами больно...- Не больно, их отмачивали в воде. Но так как у нас нет возможности, они сухие.Планов в музее много, сейчас здесь разрабатывают экскурсию с найденными доисторическими камнями , ракушками и морскими отложениями, которые доказывают , что Судогодский район когда-то был дном древнего моря.Екатерина Таманова. Андрей Синягин. "Вести-Владимир"