Впервые в этом году на Олимпийских играх в Токио дебютировало спортивное скалолазание. Этот вид...

Впервые в этом году на Олимпийских играх в Токио дебютировало спортивное скалолазание. Этот вид спорта не похож на другие. И посмотрев на него пристальнее, вы точно станете его поклонником. Вообще в России пророчат уже бум скалолазания. И в нашем регионе тоже начали готовить спортсменов. Легко ли подняться до Олимпийских вершин? - попробовала Юлия Шувалова.Юлия Шувалова, корреспондент:«Это категория трассы 5с и по правилам можно использовать только желтые зацепки. Это одна из самых простых трасс, но пройти её получится не у всех».Не зря этот вид спорта считают волевым. Сложность маршрутов равномерно возрастает с цифрой категории: от пяти до девяти. Для более точной градации используют добавочные буквы A B C. Чтобы пройти такой путь, важно не только иметь стальную хватку, но и быть пластичным, а еще уметь справляться с трудностями. Они здесь на каждом шагу, говорят спортсмены. Но все, кто не сдался, открывают в себе "супер-способности", которые обычно проявляются только в экстремальных условиях.Толя Пахоруков, ученик школы скалолазания: «Раньше, я не лазил туда, куда не мог, но я учился. И дошел до той высоты, которую всегда боялся».Как говорит инструктор владимирской школы скалолазания Алексей Иванов, он в этом виде спорта уже 12 лет, начать и добраться до "топа" -можно в любом возрасте.Алексей Иванов, инструктор по скалолазанию: «Принять стартовое положение... что это значит? Мы берем руками две стартовые зацепки, отмеченные двумя полосочками. Отрываем одну ногу от мата, потом вторую ногу от мата и только после этого нам можно взять следующую зацепку».Кстати, существует мнение: чтобы подняться по скалодрому нужны сильные руки, но это не совсем так. При подъеме работает всё тело, но в первую очередь настоящие скалолазы нагружают мышцы ног. Чтобы устоять на самых маленьких зацепках, которые могут быть меньше 5-ти миллиметров, есть одна хитрость.Алексей Иванов, инструктор по скалолазанию: «Спортсмены надевают скальные туфли, которые на 2-3 размера меньше обычной их обуви. Это нужно для того, чтобы пальцы и вообще вся стопа, она в скальнике не елозила, не двигалась. Пальцы были зафиксированы и максимально сжаты были».Лазание по скалам, когда-то было элементом альпинизма. Как вид спорта, оно берет свое начало в 19 веке. Тогда экстремалы решили покорить три горных района Европы: Доломиты в Италии, Озёрный край в Англии и Эльбские песчаниковые горы в Германии. Первые соревнования по скалолазанию прошли только спустя век. В районе Западного Кавказа, на Домбайских скалах. А в этом году спортивное скалолазание дебютировало на летних Олимпийских играх в Токио. Лучшими скалолазами планеты стали испанец Альберто Хинес Лопес и словенка Янья Гарнбрет. Россию представляла Юлия Каплина, действующая мировая рекордсменка в дисциплине "скорость". Она шла на новый рекорд, но сорвалась в нескольких сантиметрах от финиша.Комплект наград был разыгран во многоборье. Оно включает три вида скалолазания: на скорость, на трудность и боулдеринг - то есть состязание по преодолению скал или валунов небольшой высоты. Но прежде чем лезть наверх, спортсмены "читают" трассу.Михаил Солодов, скалолаз: «У тебя есть маршрут, есть начало и конец, а как ты достигнешь финиша - это уже полностью твоя задача. Какие зацепки использовать, как ты их будешь перехватывать, на какую наступишь, какую подхватишь, какую нажмешь.. это все зависит от твоего воображения».Предел человеческих возможностей - это маршрут сложности 9с, находится он на своде норвежской пещеры. Впервые прошел его чешский скалолаз Адам Ондра в 2017 году. И по его словам, добравшись до верха, он хотел кричать от радости, но был настолько потрясен, что не смог произнести ни слова. Поэтому и назвал этот невероятный маршрут- "Тишина". Возможно, когда-то в будущем, владимирские спортсмены смогут побить рекорд чешского скалолаза. Юлия Шувалова, Александр Чунаев "Вести Владимир"