Во Владимире завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя. В...

Во Владимире завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя.В июле у жительницы областного центра из квартиры пропали юбилейные купюры, коллекционная серебряная монета, телефон и шуруповёрт. Общая сумма ущерба составила почти 90 000 рублей. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, следов взлома на входной двери не было обнаружено.Тогда полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения. Внимание сотрудников привлек мужчина, который входил в подъезд дома в то время, когда могла быть совершена кража. Экспертам-криминалистам удалось обнаружить и изъять комплекс следов, в том числе биологических.Специалисты ДНК-лаборатории выявили генетический профиль предполагаемого злоумышленника. В дальнейшем личность мужчины была установлена. Им оказался ранее судимый местный житель. Свою вину в совершенном преступлении мужчина признал. В ходе обыска по месту жительства оперативники изъяли часть похищенного имущества.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.