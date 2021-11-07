В сентябре-октябре дом нашли 14 кошек, а также четыре маленьких щенка и две взрослых собаки.

Во Владимире приют «Валента» за два месяца нашёл семьи для 20 питомцев. Об этом волонтёры рассказали в своихВ сентябре-октябре дом обрели 14 кошек, а также четыре маленьких щенка и две взрослых собаки.«Мы очень за них рады! Пусть все у них сложится. Ну, и, конечно, у нас ещё остаётся много хвостатых друзей, которые, возможно, ждут именно вас», -Напомним, что четвероногих, попавших в «Валенту», обрабатывают от паразитов, делают им прививки и оформляют ветеринарный паспорт.К слову, любой желающий может прийти и помочь с выгулом собак. Расписание публикуется в пабликеРанее мы сообщали, что во Владимире , которые потом передали в «Атлант» и «Валенту».