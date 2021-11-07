Сегодня в областном центре проверки соблюдения масочного режима прошли в 23 троллейбусах и...

Сегодня в областном центре проверки соблюдения масочного режима прошли в 23 троллейбусах и автобусах. С пассажирами, которые на момент проверки ехали без масок, проведены профилактические беседы, после чего граждане надевали маски.За время праздников проведено четыре рейда по проверке соблюдения «масочного» режима в городском общественном транспорте областного центра. Проверено более 100 единиц транспорта. В отношении нарушителей составлено 7 протоколов об административных правонарушениях.