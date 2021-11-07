В последний день локдауна 7 ноября полиция и сотрудники мэрии провели очередной рейд в троллейбусах и автобусах.

В последний день локдауна 7 ноября полиция и сотрудники мэрии провели очередной рейд по проверке соблюдения «масочного» режима в троллейбусах и автобусах. Они проверили 23 единицы подвижного состава.«С пассажирами проведены профилактические беседы. Всего с 4 по 7 ноября состоялось четыре контрольных мероприятия в городском общественном транспорте. Обследовано более 100 единиц транспорта. На нарушителей составлено семь протоколов об административных правонарушениях», - уточнили в пресс-службе горадминистрации.Теперь владимирцам грозят штрафы от 1000 до 30 тысяч рублей.