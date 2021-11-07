На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 324 случая заболевания новой...

На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 324 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:69 - во Владимире;38 - в Муромском и Гусь-Хрустальном районах;35 - в Ковровском районе;16 - в Александровском и Вязниковском районах;15 - в Собинском и Киржачском районах;14 - в Юрьево-Польском районе;13 - в Петушинском районе;12 - в Гороховецком районе;11 - в Кольчугинском районе;10 - в Суздальском районе;7 - в Судогодском районе;4 - в Меленковском, Камешковском и Селивановском районах;3 - в городе Радужном.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 65 068 случаев заболевания