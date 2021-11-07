На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 324 случая заболевания новой...
На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 324 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:
69 - во Владимире;
38 - в Муромском и Гусь-Хрустальном районах;
35 - в Ковровском районе;
16 - в Александровском и Вязниковском районах;
15 - в Собинском и Киржачском районах;
14 - в Юрьево-Польском районе;
13 - в Петушинском районе;
12 - в Гороховецком районе;
11 - в Кольчугинском районе;
10 - в Суздальском районе;
7 - в Судогодском районе;
4 - в Меленковском, Камешковском и Селивановском районах;
3 - в городе Радужном.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 65 068 случаев заболевания