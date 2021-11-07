Снегопады же продлятся до конца недели. Однако снежный покров быстро растает. С четверга и до воскресенья за окном будет 2-5 градусов тепла.

Во Владимирской области в начале следующей недели ожидаются заморозки и снегопады. По прогнозам синоптиков, в ночь с 9 на 10 ноября температура воздуха опустится до -5 градусов Цельсия.При этом понедельник, 8 ноября, будет дождливым, а столбик термометра не поднимется выше +6 . Снегопады же продлятся до конца недели. Однако снежный покров быстро растает. С четверга и до воскресенья за окном будет 2-5 градусов тепла.Скорость порывов северо-западного ветра 9 ноября будет составлять 10-15 метров в секунду. В остальные дни – не выше 10-12.Атмосферное давление после резкой смены погоды будет колебаться от 740 до 764 миллиметров ртутного столба.