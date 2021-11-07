С января по август в регионе умерли 17 888 человек, что на 2 639 больше, чем годом ранее. Из них от ковида скончались 979 пациентов.

Во Владимирской области в 2021 году смертность населения выросла на 17%. При этом рождаемость сохранилась на уровне 6,6 тысяч человек. Об этом сообщили во Владимирстате.Превышение числа умерших над числом родившихся составляет 2,7 раза. С января по август в регионе умерли 17 888 человек, что на 2 639 больше, чем годом ранее. Из них от ковида скончались 979 пациентов.Коэффициент рождаемости увеличился на 1,4%, смертности - на 18,9%. Коэффициент детской смертности вырос на 10,3% и составил 6,4 умершего на 1000 родившихся.За отчётный период в регионе зарегистрировано на 979 браков больше нежели годом ранее. Увеличилось и количество разводов – на 948.