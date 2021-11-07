На заседании Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии утверждено 28 отраслевых союзных программ, а также обновленная военная доктрина и концепция миграционной политики. На ближайшем заседании Парламентского собрания Союзного государства депутаты двух стран обсудят законодательное обеспечение решений президентов, сообщил в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

На заседании Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии утверждено 28 отраслевых союзных программ, а также обновленная военная доктрина и концепция миграционной политики. На ближайшем заседании Парламентского собрания Союзного государства депутаты двух стран обсудят законодательное обеспечение решений президентов, сообщил в своем спикер Госдумы Вячеслав Володин.Заседание 4 ноября председатель ГД назвал важным событием для народов России и Белоруссии. Принятые решения направлены на рост благосостояния граждан, создание единых рынков газа, нефти, электроэнергии, проведение единой аграрной и промышленной политики и прочее."Президенты Путин и Лукашенко делают все возможное, чтобы от принятия решений, а они носят прорывной характер, выиграли граждане России и Белоруссии",– написал Володин.Парламентариев России и Белоруссии ждет большая работа по унификации законодательств двух стран – ответственность депутатов повышается, подчеркнул спикер. Он уточнил, что для реализации договоренностей президентов нужно принять десятки законов, от качества и оперативности которых зависит эффективность интеграции.По словам Володина, на ближайшем заседании Парламентского собрания депутаты обсудят совместные шаги по принятию необходимых законов. Также они выработают "дорожную карту" участия парламентариев в интеграционных процессах."Необходимо укреплять взаимодействие на уровне профильных комитетов Государственной Думы и Национального Собрания Республики Беларусь", – указал спикер.Работа будет вестись в том числе в онлайн-формате, сообщил Володин. В связи с прошедшими выборами в Госдуму также нужно обновить депутацию в Парламентское собрание Союзного Государства, уточнил председатель ГД."Все эти вопросы планируем поднять на заседании Совета Думы в понедельник. А также на предстоящей неделе обсудим их с нашими белорусскими коллегами", – отметил Володин.Также спикер прокомментировал резолюцию Европарламента о введении дополнительных мер против России, если она продолжит поддерживать Белоруссии. В ЕС боятся, что две страны станут сильнее, а их граждане станут жить лучше, объяснил Володин."Но когда государство обладает настоящим суверенитетом, оно ориентировано на интересы своих граждан, а не на резолюции, которые принимаются в Страсбурге", – написал председатель ГД.