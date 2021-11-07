Владимир Зеленский рискует покинуть пост президента Украины раньше срока. Народ все меньше доверяет главе государства.

Владимир Зеленский рискует покинуть пост президента Украины раньше срока. Народ все меньше доверяет главе государства.Рейтинг Владимира Зеленского стремительно снижается. Об этом рассказали в Украинском институте будущего. Согласно последним социологическим опросам, нынешнего главу государства поддерживают лишь 25% граждан страны. Более того, он потерял лидерство практически во всех регионах. Лишь в центре страны многие симпатизируют президенту.Правящая партия "Слуга народа" тоже не вызывает доверия у большинства украинцев. Ее поддержали только 18% опрошенных. Партии "Батькивщина" (лидер – Юлия Тимошенко) и "Оппозиционная платформа – За жизнь" (лидер – Виктор Медведчук) имеют равные показатели – по 16%, а "Европейская солидарность" Петра Порошенко – 15%.Ранее отмечалось, что причиной падения рейтинга Зеленского является так называемое "Досье Пандоры", в котором раскрывается связь президента Украины с офшорами. Также украинцы перестали верить главе государства, потому что он не выполняет свои предвыборные обещания.Журналист Виталий Портников считает, что расследования деятельности Владимира Зеленского продолжатся. По мнению обозревателя, в будущем на президента Украины.