На «молочку» - 14,7%. На хлеб и крупы – 13,6%.
Владимирстат выяснил на какие продукты жители региона чаще всего тратились во втором квартале 2021 года. Эксперты выборочно анализировали семейные бюджеты владимирцев.
Таким образом, получилось, что на мясо уходит 28,5% средств жителей Владимирской области. На «молочку» тратят 14,7%. На хлеб и крупы – 13,6%.
При этом структура расходов на продукты среди горожан и селян отличается не сильно.
В городах она выглядит следующим образом:
- мясные изделия - 26,8%;
- молочные продукты - 15,5%;
- овощи, фрукты и орехи – 14,4 %;
- хлебобулочные изделия и крупы - 12,9%.
На селе:
- мясные изделия - 34%;
- хлебобулочные изделия и крупы - 15,7%;
- молочные продукты - 12,3%;
- овощи, фрукты и орехи - 10,4%.
Интересно, что на рыбу и морепродукты остаётся порядка 5,5%. Остальные расходы приходятся на яйца, картофель, масла, сладкое, безалкогольные напитки и готовые продукты.