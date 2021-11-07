На «молочку» - 14,7%. На хлеб и крупы – 13,6%.

Владимирстат выяснил на какие продукты жители региона чаще всего тратились во втором квартале 2021 года. Эксперты выборочно анализировали семейные бюджеты владимирцев.Таким образом, получилось, что на мясо уходит 28,5% средств жителей Владимирской области. На «молочку» тратят 14,7%. На хлеб и крупы – 13,6%.При этом структура расходов на продукты среди горожан и селян отличается не сильно.В городах она выглядит следующим образом:- мясные изделия - 26,8%;- молочные продукты - 15,5%;- овощи, фрукты и орехи – 14,4 %;- хлебобулочные изделия и крупы - 12,9%.На селе:- мясные изделия - 34%;- хлебобулочные изделия и крупы - 15,7%;- молочные продукты - 12,3%;- овощи, фрукты и орехи - 10,4%.Интересно, что на рыбу и морепродукты остаётся порядка 5,5%. Остальные расходы приходятся на яйца, картофель, масла, сладкое, безалкогольные напитки и готовые продукты.