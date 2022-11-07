Спектакль о борьбе, страстях и смерти. Христианская притча. Такие отзывы оставляют столичные...

Спектакль о борьбе, страстях и смерти. Христианская притча. Такие отзывы оставляют столичные зрители о спектакле владимирской драмы "По ту сторону Дона". Показ состоялся в рамках международного театрального форума "Золотой витязь". Кристина Иванова подробнее.- Всех руби! Меня, Тимошку, отца, детишек руби!- Да, а что ж твой Аникей мою Евдокию не пожалел, а?Брат на брата, сын против отца. Гражданская война, продразверстка, жесткое раскулачивание. "Кровью и потом" - таким было первоначальное название романа "Поднятая целина". Объединив два великих Шолоховских романа - "Целину" и "Тихий Дон", режиссер владимирской драмы Владимир Кузнецов пытается посмотреть на те, уже вроде далекие, события глазами современного поколения: а точно ли она завершилась, эта борьба?- Тут гутарят, что восставать начнут казачки...- Что ж, опять воевать?!- Ооо, я бы повоевал!Пьеса называется "По ту сторону Дона". Что там? Возможно, лучшая доля, которую казачество ищет на протяжении всего спектакля. За которую сражается и страдает. Конкурсную работу владимирского театра отметил президент международного форума "Золотой Витязь" Николай Бурляев. Показ спектакля на сцене Государственного Академического Малого театра народный артист России открыл лично.Николай Бурляев, президент международного форума "Золотой Витязь", народный артист России:- Победа света над тьмою. Бога над дьяволом. Об этом писал и Шолохов. Об этом и сегодняшний спектакль.Укрепление традиций классической театральной школы и взаимное обогащение театральных культур - главные цели Театрального форума "Золотой Витязь" не меняются на протяжении всех двадцати лет его существования. В этом году зрители до конца ноября смогут увидеть на сценах столичных театров 20 спектаклей ведущих театральных коллективов страны.Борис Гунин, директор Владимирского Академического театра драмы:- Ну, это всегда повышение ответственности, это всегда новый зритель, это всегда новые эмоции, это всегда новые ощущения. Ну, а играть на прославленной сцене Малого театра - это великая честь."Христианская притча в советских реалиях". Московские зрители высоко оценили философию постановки. Что скажет жюри - станет известно 26 ноября. На торжественной церемонии в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя.Кристина Иванова. “Вести-Владимир"