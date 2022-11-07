Зарубежные журналисты заявили о намерении России повлиять на выборы в Конгресс США. Представители западных СМИ предполагают, что к так называемому вмешательству причастен предприниматель Евгений Пригожин.

Зарубежные журналисты заявили о намерении России "повлиять" на выборы в Конгресс США. Представители западных СМИ предполагают, что к так называемому "вмешательству" причастен предприниматель Евгений Пригожин.Представители редакции Russia-news попросили бизнесмена Евгения Пригожина прокомментировать ситуацию. Предприниматель отметил, что во время операции русские "будут удалять сразу обе почки и печень"."Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень", – иронично заявил он.В прошлом году в прокат вышел фильм-пародия Евгения Пригожина "", в котором подробно описан процесс "вмешательства" России в президентские выборы в США в 2016 году.