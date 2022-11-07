Следком по Владимирской области совместно с региональным ФСБ завершили расследование уголовного дела в отношении заместителя главы администрации Петушинского района Александра

Следком по Владимирской области совместно с региональным ФСБ завершили расследование уголовного дела в отношении заместителя главы администрации Петушинского района Александра Безлепкина. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в размере 350 тысяч рублей. По данным следствия, в октябре 2018 года Безлепкин помог предпринимателю в заключении более 10 контрактов на поставку продуктов питания в детские сады и