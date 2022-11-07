Годами Владимир Шумов из деревни Новосёлка обивал пороги инстанций, но после личного приема у парламентария вопрос решился за три дня.

Депутат Госдумы Алексей Говырин помог жителям Суздальского района наладить электроснабжение. Годами Владимир Шумов из деревни Новосёлка обивал пороги инстанций, но после личного приема у парламентария вопрос решился за три дня.«Владимир Валентинович рассказал, что часть домов не имела устойчивого электроснабжения. Куда только он и его односельчане не обращались, но четыре года получали отписки. Жители попросили вмешаться, начал разбираться. В выходные они прислали мне прислал видео. Проблема решена», - рассказал Алексей Говырин в своёмОн также поблагодарил за оперативность директора филиала «Владимирэнерго» Ивана Янина.