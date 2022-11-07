Об этом сообщает администрация Владимирской области и Автодор. На 1-м пусковом комплексе 1-го...

Об этом сообщает администрация Владимирской области и Автодор.На 1-м пусковом комплексе 1-го этапа М-12 в регионе завершена укладка асфальтобетона.Готовность этих 48 км составляет уже 94%. Наносятся дорожные разметки.Барьерное ограждение установлено на 47-м и 48-м км. И возведено 2570 из 2700 опор освещения.Общая же готовность 1-го этапа протяженностью 80 км — 73%.Фото: официальный Telegram-канал “Автодор»