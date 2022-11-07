Фестиваль российского кино Липецкий выбор – это не только премьеры документальных и игровых картин, но и мастер-классы, и спектакли, и творческие вечера. Среди звезд этого года был Александр Олешко – один из самых интересных и ярких артистов театра и кино.

Фестиваль российского кино "Липецкий выбор" – это не только премьеры документальных и игровых картин, но и мастер-классы, и спектакли, и творческие вечера. Среди звезд этого года был Александр Олешко – один из самых интересных и ярких артистов театра и кино.В театре Олешко играет с 1998 года. А в 2009-м стал ведущим различных проектов на Первом канале. И его полюбила публика за талант и умение перевоплощаться. Но, несмотря на такой солидный стаж в актерской профессии, Александр не считает себя частью тусовки шоу-бизнеса."Шоу-бизнес – это когда все гремит, грохочет и сияет, – говорит актер. – Мне же это не близко". Да и нравы, которые царят там, Олешко чужды. "Шоу-бизнес – это мир пошлости без трусов и без совести, – уверен Александр. – Он, конечно, тоже имеет право на существование, но это не мой мир. Мой мир – это простые люди".Поэтому Олешко в своем творческом вечер исполняет простые и душевные песни – золотой фонд нашей эстрады, когда в почете были и стихи, и мелодия. В его репертуаре – "Александра", "Недалеко от Москвы"... А между песен артист рассказывает о великих коллегах, с которыми сводила его судьба, – таких как Ольга Аросева из театра Сатиры."Шоу-бизнес – это когда думают этим, – показывает на гениталии артист. – А мне хочется, чтоб люди думали головой и сердцем"