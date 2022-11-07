В сентябре к губернатору Владимирской области Александру Авдееву напрямую обратилась жительница Карабаново, мама мальчика с ограниченными возможностями здоровья. «15-летний Саша не ходит

В сентябре к губернатору Владимирской области Александру Авдееву напрямую обратилась жительница Карабаново, мама мальчика с ограниченными возможностями здоровья. «15-летний Саша не ходит и, из-за того что их квартира находится на третьем этаже, практически не бывает на улице. Семья просила оборудовать в подъезде пандус» – сообщает губернатор. Александр Авдеев вместе с главой Александровского района Анной Кузнецовой