В Доме культуры молодёжи состоится первая отправка новобранцев в рамках осеннего призыва.

Более 40 срочников из Владимирской области 8 ноября отправятся на службу в армию. Об этом рассказали в пресс-службе обладминистрации.В Доме культуры молодёжи состоится первая отправка новобранцев в рамках осеннего призыва. В мероприятии примут участие представители Белого дома, военкомата, участники патриотических клубов и школьники.Напомним, что осенний призыв стартовал 1 ноября, вслед за окончанием мобилизации. Ранее власти сообщили, что призванные на срочную службу не будут отправляться в зону СВО.