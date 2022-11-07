7 ноября Православная церковь чтить память святой Тавифы из Иоппии. При жизни она помогала нуждающимся.

7 ноября Православная церковь чтить память святой Тавифы из Иоппии. При жизни она помогала нуждающимся.ИСТОРИЯНазвание праздника "Дедовские плачи" связано с народной приметой — в этот день, как правило, уже идут осадки, дождьили снег. В этот день вспоминали умерших друзей и членов семьи, оплакивая ихвместе с природой.Православные чтятпамять святой Тавифы. За свою недолгую жизнь она помогла многим вдовам, сиротами беднякам. Апостол Петр даровал ей вторую жизнь, чтобы она могла продолжитьправедное дело.ТРАДИЦИИ ИПРИМЕТЫВ этот день принятоходить на кладбище, чтобы подготовить могилы близких к зиме.Стол накрывалиблюдами, которые любил умерший.Если сильнозавывает ветер, то значит хорошая погода будет не скоро.Следовало начатьутро с молитвы, чтобы решение проблемы пришло в течение дня.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ7 НОЯБРЯНа Дедовские плачи женщинамзапрещалось плакать в подушку, чтобы не накликать несчастие.Лучше отказатьсяв этот день от вредных привычек, иначе будет причинен двойной вред здоровью.Нельзя 7 ноябряначинать без плана. Строго следуя списку, день будет успешным и наполненным.