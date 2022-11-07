Александр Безлепкин не признаёт свою вину.

Замглавы Петушинского района Александр Безлепкин предстанет перед судом. Его обвиняют в получении взяток.Как рассказали в пресс-службе регионального Следкома, расследование уголовного дела завершено. По версии ведомства, в октябре 2018 года подозреваемый за помощь в заключении контрактов на поставку еды в детские сады и школы, а также за попустительство при контроле объёмов и сроков выполнения обязательств, получил от коммерсанта 350 тысяч рублей. Часть деньгами, а часть «услугами имущественного характера».Свою вину чиновник не признал. Однако следователи считают, что собрали достаточно доказательств. Дело рассмотрит Петушинский районный суд.