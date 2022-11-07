Сегодня, 7 ноября, проезжая Советскую площадь Александрова, многие горожане наверняка задержали взгляд на памятнике В.И.Ленину - «вождю мирового пролетариата», возведенному идеологией ..

Сегодня, 7 ноября, проезжая Советскую площадь Александрова, многие горожане наверняка задержали взгляд на памятнике В.И.Ленину - «вождю мирового пролетариата», возведенному идеологией советского времени по сути в образ небожителя. Не вдаваясь в оценку его личности, бесспорно одно: Владимир Ильич кардинально повлиял на ход мировой истории. Во многом благодаря ему, с 1918 и по 1991 год 7 ноября был главным советским праздником, именованным Днем Великой Октябрьской социалистической революции. В течение этого периода хмурый ноябрьский день ежегодно «вспыхивал» кумачовым окрасом по всей огромной территории СССР. И везде - непременные демонстрации трудящихся со знаменами, трибуны с лидерами партии и передовиками, громкие речевки под патриотические марши...Эта ушедшая реальность оживает такими же яркими красками в памяти, когда рассматриваешь черно-белые фотографии или кинохронику из фондовых коллекций музея-заповедника «Александровская слобода». Но сегодня хочется вспомнить преддверие событий 1917 года, когда Россия узнала о мятежной «Александровской республике». ХХ век начался с волны митингов, погромов и забастовок, которые в 1905 году переросли во Всероссийскую стачку, а потом во всеобщее вооруженное восстание. Рабочие александровских текстильных фабрик активно его поддержали. Забастовку в городе возглавили сам фабрикант С.Н.Баранов и председатель Совета рабочих депутатов Ф.И. Калинин. На Сенной площади собралось более 3000 человек, они захватили городское казначейство (ныне ул. Советская, 2), разоружили и арестовали находившуюся там полицию. Деятельность городской думы, суда, земской и полицейской управы была парализована.Верность законному правительству сохраняли лишь «белые казармы» (сейчас это улица Революции, 45), где стоял саперный батальон во главе с полковником Шадриным. Офицер принял на себя «начальство над городом и уездом». Начались переговоры, в результате которых «парламентарий» от восставших Баранов был заключен под стражу. А спустя пять суток взвод казаков, прибывший из Иваново-Вознесенска, подавил восстание. «Александровская республика» просуществовавшая всего несколько дней, вошла в историю как беспрецедентное революционное событие! В память о них в 1987 году в Советском переулке города установлен монумент. Находится он в 100 метрах от памятника В.И.Ленину. Что весьма символично...